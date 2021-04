Le parole del leader della Lega nel giorno dell'anniversario del Genocidio del 1915

(LaPresse) “Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e di uomini, l’abbraccio mio e della Lega. Mai dimenticare. È dovere morale tramandare ai nostri figli la memoria di questo crimine abissale”. Questo il messaggio di Matteo Salvini su Facebook a corredo di un video in cui esprime la sua vicinanza al popolo Armeno nell’anniversario del genocidio che costo la vita a un milione e mezzo di persone. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata