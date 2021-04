Le scarpette rosse regolano 80-69 i bavaresi, gara 3 in Germania mercoledì prossimo

L’Olimpia Milano ‘vede’ la Final Four di Eurolega. L’Armani Exchange ha superato con un convincente 80-69 il Bayern Monaco aggiudicandosi anche gara2 dei quarti ed è così a un solo successo dall’ultimo atto della competizione. La squadra di Messina ha piazzato il parziale decisivo (20-0) in avvio e ha gestito nel finale il ritorno dei tedeschi. Per le scarpette rosse 20 punti di Punter e 13 di Rodriguez; ai bavaresi non bastano i 23 punti di Baldwin, miglior realizzatore del match. Gara 3 è in programma mercoledì prossimo in Germania.

