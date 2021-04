Estate 2020

Distanziamento di almeno un metro e mezzo tra le sdraio e i lettini

Non cambiano le disposizioni anti Coronavirus per i prossimi mesi estivi, che saranno uguali a quelle della scorsa estate. Si parla di un’area minima di 10 metri quadrati per ogni ombrellone, lettini e sdraio distanziati da almeno 1 metro e mezzo tra loro, misurazione della temperatura all’ingresso e sanificazione di tutti gli spazi comuni. “Abbiamo ricevuto mandato dal Governo di ripartire dalle linee guida del 2020 per la nuova stagione estiva – ha detto l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola -. La nostra intenzione è quella andare incontro alle esigenze di chi gestisce gli stabilimenti per permettere che sul demanio marittimo ci possa essere un ampliamento per tavolini e bar”. In Liguria gli stabilimenti hanno già accettato le prime prenotazioni basandosi sulle norme del 2020: una cabina per nucleo familiare, senza la possibilità di essere suddivisa in quote come accadeva prima del Coronavirus.

Oggi alle 17 nuovo vertice del Cts per decidere su pass vaccinali e riaperture.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata