Centinaia di persone in corteo, boicottata la festa del capodanno birmano

(LaPresse) Fiaccolata per le strade di Dawei dei manifestanti anti-golpe, che dallo scorso 1° febbraio protestano per il colpo di stato militare che ha sollevato il governo regolarmente eletto di Aung San Suu Kyi. I manifestanti hanno marciato nella notte, fino all’alba, “boicottando” le celebrazioni ufficiali di Thingyan, il tradizionale capodanno birmano, di solito un momento per i ritrovi in famiglia e le feste. Attraverso volantini e post sui social, la scorsa settimana i birmani sono stati invitati dagli oppositori al regime a non festeggiare Thingyan, sostenendo che sarebbe stato irrispettoso nei confronti dei “martiri caduti”. La violenta risposta delle forze di sicurezza alle manifestazioni ha causato finora 715 morti e migliaia di arresti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata