Il cantante per la prima volta in 45 anni di carriera ha regalato ai suoi fan uno show completamente acustico

Quattro strumenti e la sua voce. Umberto Tozzi torna, in pieno lockdown, per un concerto in streaming dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles): una prima volta live in acustico. Un pianoforte, un violino, un sax e una batteria: al centro, uno dei cantanti italiani più amati che ha ripercorso i suoi maggiori successi, da ‘Gloria’ a ‘Notte rosa’ e ‘Gente di Mare’ fino a ‘Se non avessi te’. Il ricavato dello show ‘Songs’, online sabato sera, sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro.

“Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l’opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e tutto il mio staff tecnico – così Umberto Tozzi aveva commentato alla vigilia dello speciale live – Sono ragazzi con famiglia e figli, sono con me da 20 anni, avevamo un tour mondiale che ovviamente è stato rimandato e come tutti coloro che lavorano nell’ambito artistico sono stati penalizzati da questa pandemia. Questo concerto è per loro”.

‘Songs’ è stato un importante debutto per Umberto Tozzi: per la prima volta in 45 anni di carriera ha regalato ai suoi fan uno show completamente acustico. Il pubblico ha avuto la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui è stato donato un nuovo arrangiamento.

Accompagnato da Gianni Vancini al sax e keyboards, Elisa Semprini al violino e cori e Daniele Leucci alle percussioni, Tozzi ha intonato i suoi più grandi successi in oltre un’ora di concerto, diretto da Roberto Cenci.

