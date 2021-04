Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a margine di un convegno a Roma

(LaPresse) “In Italia abbiamo bisogno di una rete unica pubblica e neutrale che non venda direttamente il servizio e che consenta agli operatori di lavorare in regime di libero mercato”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti a margine del convegno “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori”. “Questo è quello che accade nelle nazioni serie e che dovrebbe accadere a maggior ragione in Italia, dove adesso stiamo per fare un investimento imponente sul tema della digitalizzazione che vuol dire non solo indebitare i nostri figli con le risorse del Recovery Fund ma anche far passare i dati sulla vita dei cittadini attraverso la rete, quindi la proprietà della rete diventa un tema strategico, di sicurezza e anche un modo per garantire che le risorse che stiamo spendendo vadano a vantaggio dei nostri figli”, ha concluso Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata