Così la leader di Fratelli d'Italia in conferenza stampa

(LaPresse) – “Perché inserire il tema di Roma Capitale nel Recovery Plan? Perché non è un problema romano ma nazionale. Roma è l’unica capitale di una grande democrazia europea a cui non viene riconosciuto uno status, i poteri e le risorse per tenere alto il nome della nazione nel suo complesso”. Lo dice la leader FdI Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa. “I francesi hanno investito su Parigi 44 miliardi di euro. Non avremo mai queste risorse ma non possiamo gestire nemmeno Roma come un comune di 1.000 abitanti. Noi chiediamo che ci siano risorse adesso, pari a un miliardo l’anno per i prossimi 6 anni per dare sostanza a Roma Capitale”.

