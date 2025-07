Milano, 7 lug. (LaPresse) – È stato fermato nella notte, al termine di un interrogatorio, Francesco Rezzonico, 25 anni, con l’accusa di aver ucciso il padre Boris Rezzonico, nella serata di ieri a Luino, in provincia di Varese. Il ragazzo era stato fermato poco distante dalla casa dell’omicidio, in via Vittorio Veneto, dai carabinieri di Luino. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite e il 25enne, figlio adottivo della vittima, avrebbe sferrato un solo colpo al padre, utilizzando un coltello da cucina.

