Milano, 6 lug. (LaPresse) – È salito ad almeno 80 morti negli Stati Uniti il bilancio delle inondazioni che hanno colpito la parte centrale del Texas. Lo riporta la Cnn, precisando che fra le vittime ci sono almeno 28 bambini morti nella contea di Kerr, dove 11 bambine risultano ancora disperse dal campo estivo di Camp Mystic. La minaccia inondazioni permane: il governatore Greg Abbott ha dichiarato che le inondazioni improvvise rappresentano ancora un pericolo per alcune zone dello Stato, con ulteriori piogge in arrivo in diverse aree. I funzionari stanno esortando la popolazione di Hunt, una comunità della contea di Kerr, a spostarsi su un terreno più alto nel pomeriggio locale a causa del rischio di inondazioni. Secondo il bilancio fornito dalla Cnn, che cita le autorità locali, il totale in tutto il Texas è di 80 morti, di cui 68 nella contea di Kerr (40 adulti e 28 bambini), 5 nella contea di Travis, 3 nella contea di Burnet, 2 nella contea di Kendall, uno nella contea di Tom Green e uno nella contea di Williamson.

