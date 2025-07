Milano, 6 lug. (LaPresse/AP) – Nuovi dettagli sulla proposta per un cessate il fuoco a Gaza sono emersi mentre Israele ha mandato una squadra negoziale in Qatar e il premier israeliano Benjamin Netanyahu è partito per gli Stati Uniti in vista dell’incontro con Donald Trump. Una persona che ha familiarità con i negoziati ha condiviso con Associated Press una copia dell’ultima proposta di cessate il fuoco presentata dai mediatori a Hamas e la sua veridicità è stata confermata da altre due fonti.

