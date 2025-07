Milano, 6 lug. (LaPresse) – La squadra negoziale israeliana si sarebbe recata domenica in Qatar per colloqui indiretti con il gruppo terroristico Hamas sul rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco, mentre i mediatori incalzano le parti e si intensificano gli sforzi per raggiungere un accordo. Lo riporta Times of Israel.

