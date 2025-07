Milano, 6 lug. (LaPresse) – “Non c’è alcun spazio per la resa” e “le minacce non ci faranno arrendere e non cederemo le armi”. Lo ha detto il leader di Hezbollah, lo sceicco Naim Qassem, parlando dal suo bunker durante un evento televisivo a Beirut, ripreso dai media locali. Nel suo discorso, Qassem ha sottolineato che “il nemico ha violato l’accordo di cessate il fuoco migliaia di volte”, tornando a ripetere che la possibilità di un nuovo accordo con Israele non implica che Hezbollah accetterà la resa. “Hezbollah – le parole di Qassem riportate dalla tv Al Jadeed – ritiene che l’occupazione israeliana del territorio libanese che deve essere affrontata e che qualsiasi soluzione debba iniziare con un ritiro completo dai territori occupati e la fine dei raid aerei sul Libano”.

