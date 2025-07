Milano, 5 lug. (LaPresse) – A otto mesi dal crollo del regime di Assad, il Regno Unito ha ufficialmente ristabilito le relazioni diplomatiche con il governo siriano in seguito alla visita del ministro degli Esteri a Damasco avvenuta oggi. È quanto fa sapere in una nota il ministero degli Esteri britannico. Il ministro degli Esteri David Lammy ha sottolineato che il Regno Unito sosterrà il governo siriano nel rispettare gli impegni assunti per costruire un futuro più sicuro e prospero per i siriani, aumentando la sicurezza nella regione in generale e nel Regno Unito stesso. Lammy ha incontrato il presidente siriano Al-Sharaa e il ministro degli Esteri al-Shaibani per ribadire l’importanza di una transizione politica inclusiva e rappresentativa in Siria e per offrire il continuo sostegno del Regno Unito al popolo siriano.

