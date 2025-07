Milano, 5 lug. (LaPresse) – Esondazione del Seveso a causa delle forti piogge che in mattinata hanno colpito la Brianza. Sono 15 le persone evacuate a Lentate sul Seveso dove il fiume è esondato invadendo le abitazioni in particolare lungo via Petrarca. Le squadre dei vigili del fuoco sono ora al lavoro per le operazioni di prosciugamento che inizieranno non appena il livello del fiume lo consentirà in condizioni di sicurezza. Oltre 50 le richieste arrivate alla sala operativa del comando provinciale per allagamenti e caduta di alberi in tutta la Brianza.

