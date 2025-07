Milano, 5 lug. (LaPresse) – L’incendio avvenuto ieri mattina a seguito dell’esplosione al deposito di Gpl annesso a una stazione di servizio in via Gordiani a Roma, ha “effettivamente generato diossina”. Sono i primi risultati del monitoraggio effettuato da Arpa Lazio tramite campionatura dell’aria. In particolare, si registrano diossine-TEQ pari a 1 pg/m3. È stato anche registrato il valore di benzo(a)pirene pari a 0,1 ng/m3, mentre è in corso la rilevazione dei Policlorobifenili (Pcb).

