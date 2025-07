Milano, 4 lug. (LaPresse) – Secondo il Servizio di intelligence federale tedesco e due agenzie di intelligence olandesi, la Russia sta aumentando l’uso di armi chimiche in Ucraina. “L’uso di gas lacrimogeni e cloropicrina da parte delle truppe russe è ormai diventato prassi standard ed è diffuso”, hanno annunciato congiuntamente il Servizio di intelligence estero tedesco, il Servizio di intelligence militare olandese e il Servizio di intelligence olandese. Lo riporta Tagesschau. La cloropicrina, nota anche come tricloronitrometano, è un agente chimico appartenente al gruppo degli agenti per la guerra polmonare. È stato affermato che la cloropicrina può essere letale in alte concentrazioni in spazi chiusi. L’uso della cloropicrina costituisce una violazione più grave della Convenzione sulle armi chimiche, che ne proibisce l’uso in qualsiasi circostanza, hanno sottolineato le agenzie di intelligence. Anche l’uso di gas lacrimogeni viola la Convenzione.

