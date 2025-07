Roma, 4 lug. (LaPresse) – Sono una ventina le persone rimaste ferite, accertate finora, nell’esplosione della cisterna di Gpl in un distributore e deposito in via dei Gordiani 34 a Roma, nella zona del Prenestino. Tra i feriti dieci poliziotti, operatori delle forze dell’ordine e alcuni passati. Nel corso delle prime operazioni di soccorso successive all’esplosione, i carabinieri intervenuti hanno prontamente evacuato l’area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti, che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi condotto all’ospedale Vannini. Anche un carabiniere del Nucleo radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito.

