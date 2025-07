Ginevra (Svizzera), 4 lug. (LaPresse/AP) – L’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha dichiarato che in un mese, fra il 27 maggio e il 27 giugno, nella Striscia di Gaza sono state registrate 613 uccisioni in prossimità di convogli umanitari e presso i punti di distribuzione degli aiuti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), organizzazione americana sostenuta da Israele che ha assunto la gestione della distribuzione degli aiuti a Gaza da maggio. A riferirlo è stata precisamente la portavoce dell’ufficio Onu, Ravina Shamdasani, precisando che l’Alto commissariato non è in grado di attribuire la responsabilità delle uccisioni. Ma ha detto che “è chiaro che l’esercito israeliano ha bombardato e sparato contro i palestinesi che cercavano di raggiungere i punti di distribuzione” gestiti dalla Ghf.

