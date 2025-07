Chicago (Illinois, Usa), 3 lug. (LaPresse/AP) – È di 4 morti e 14 feriti ricoverati in ospedale il bilancio di una sparatoria avvenuta a Chicago, in Illinois, dove spari sono stati esplosi da un’auto in corsa nella tarda serata locale di mercoledì nel quartiere River North. Lo riferisce la polizia locale, precisando che 3 dei feriti sono in condizioni critiche. Diversi media riportano che la sparatoria è avvenuta all’esterno di un ristorante e lounge che aveva ospitato la festa per il lancio dell’album di un rapper. Gli spari sono stati esplosi sulla folla che si trovava all’esterno e il veicolo è immediatamente fuggito. La polizia riferisce che al momento non sono stati effettuati arresti.

