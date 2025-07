Milano, 3 lug. (LaPresse) – Stati Uniti e Ucraina stanno lavorando per organizzare una chiamata tra il presidenti Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Lo hanno riferito a Politico due fonti a conoscenza dei piani. L’idea di una telefonata è emersa martedì, quando ha iniziato a circolare la notizia che gli Stati Uniti avevano bloccato le spedizioni di armi all’Ucraina. “Gli Stati Uniti stanno informando l’Ucraina della decisione e a breve verrà organizzata anche una telefonata tra Trump e Zelensky”, ha affermato un diplomatico europeo a conoscenza della vicenda, “gli Stati Uniti affermano che questa non è una pausa, né una sospensione. Gli Stati Uniti sono ancora in piena fase di definizione del modo migliore per supportare la difesa ucraina. Questa rimane una priorità”.

