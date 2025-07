Milano, 3 lug. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è arrivato in visita al kibbutz Nir Oz per la prima volta dall’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Per evitare i manifestanti che erano raccolti all’ingresso del kibbutz – riporta il Times of Israel – il convoglio di Netanyahu è entrato da un altro cancello. Secondo quanto riporta il giornale, sul posto si vedono cartelli che definiscono il premier “signor abbandono”. Alcuni hanno gridato “vergogna”, denunciando Netanyahu come “corrotto” e “assassino” al passaggio dei veicoli. Nir Oz è stato tra i kibbutz più colpiti dall’attacco di Hamas, con 117 dei circa 400 residenti della comunità rapiti o assassinati durante il massacro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata