Helsinki (Finlandia), 3 lug. (LaPresse/AP) – Diverse persone sono state accoltellate in Finlandia da un assalitore nei pressi di un centro commerciale nella città meridionale di Tempere e una persona è stata arrestata. Lo riferisce l’emittente pubblica finlandese Yle. Al momento non è chiaro quante persone siano rimaste ferite nell’attacco, ma la polizia ha affermato che il pericolo è cessato. Le vittime hanno ricevuto le prime cure sul posto. I media locali riportano che la persona arrestata è un uomo. Un video diffuso da Yle mostra una forte presenza di polizia e ambulanze davanti al centro commerciale, che è stato isolato. Il quotidiano finlandese Aamulehti riferisce che la polizia ha bloccato tutte le porte del centro commerciale Ratine e che alle persone non è permesso entrare né uscire dal mall. I testimoni dell’attacco sono stati portati al secondo piano del centro commerciale per essere interrogati.

