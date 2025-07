Milano, 2 lug. (LaPresse) – Secondo una valutazione dell’intelligence ucraina, la Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate a combattere per la Russia, inviando altri 25.000-30.000 soldati per assistere Mosca. Stando alla valutazione, visionata dalla Cnn, le truppe potrebbero arrivare in Russia nei prossimi mesi, aggiungendosi agli 11.000 soldati già inviati a novembre per respingere l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Circa 4.000 di questi soldati nordcoreani sono rimasti uccisi o feriti durante lo schieramento, secondo fonti occidentali, ma da allora la cooperazione tra Pyongyang e Mosca si è rafforzata. Kiev ha descritto il ministero della Difesa russo come in grado di fornire “equipaggiamento, armi e munizioni necessari” con l’obiettivo di “un’ulteriore integrazione alle unità di combattimento russe”. La valutazione precisa che “esiste una grande possibilità” che le truppe nordcoreane siano impegnate in combattimenti in zone dell’Ucraina occupata dalla Russia “per rafforzare il contingente russo, anche durante le operazioni offensive su larga scala”.

