Dharamshala (India), 2 lug. (LaPresse/AP) – L’istituzione buddista tibetana del Dalai Lama continuerà dopo la morte dell’attuale Dalai Lama. Lo ha annunciato lui stesso in una dichiarazione registrata nelle preghiere in vista del suo 90esimo compleanno, che ricorre domenica, ponendo fine ad anni di speculazioni che erano iniziate quando aveva indicato che avrebbe potuto essere l’ultima persona a ricoprire il ruolo di Dalai Lama. “L’istituzione del Dalai Lama continuerà” e la ricerca del futuro Dalai Lama dovrà essere condotta “in accordo con la tradizione del passato”, ha dichiarato l’attuale guida spirituale del buddhismo tibetano, Tenzin Gyatso, 14esimo Dalai Lama e Nobel per la Pace nel 1989. Il Dalai Lama è venerato come una divinità dai buddisti tibetani e considerato un separatista dalla Cina. I buddisti tibetani credono che il Dalai Lama possa scegliere il corpo in cui reincarnarsi, come è avvenuto in 14 occasioni dalla creazione dell’istituzione nel 1587. Tenzin Gyatso è diventato la 14esima reincarnazione del Dalai Lama nel 1940. Nato Lhamo Thondup nel Tibet nord-orientale nel 1935, il Dalai Lama secondo il calendario gregoriano compie 90 anni il 6 luglio. Ha fatto della città collinare indiana di Dharamshala la sua sede dopo essere fuggito dal Tibet in seguito alla fallita rivolta contro il dominio cinese nel 1959 nella capitale tibetana Lhasa, che fu appunto repressa dalle truppe cinesi. Anche i rappresentanti del governo tibetano in esilio risiedono a Dharamshala.

