Milano, 2 lug. (LaPresse) – Il ministro della Giustizia di Israele, Yariv Levin, ha dichiarato che è giunto il momento di annettere la Cisgiordania. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che ha fatto la dichiarazione durante un incontro con il leader dei coloni Yossi Dagan. “Penso che questo periodo, al di là delle questioni attuali, sia un momento di opportunità storica che non dobbiamo perdere”, ha detto in riferimento all’annessione della Cisgiordania. “È giunto il momento della sovranità, il momento di applicare la sovranità. La mia posizione su questo tema è ferma e chiara”, ha detto. Secondo Levin, la questione deve essere “in cima alla lista delle priorità”.

