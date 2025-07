Milano, 2 lug. (LaPresse/AP) – Hamas ha rilasciato la sua prima dichiarazione ufficiale sulla tregua di 60 giorni, affermando di aver ricevuto una proposta dai mediatori e di essere in trattative con loro per “colmare le divergenze” e tornare al tavolo dei negoziati per cercare di raggiungere un accordo di cessate il fuoco. “I fratelli mediatori stanno compiendo sforzi vigorosi per colmare le lacune tra le parti e raggiungere un accordo quadro che consentirà l’avvio di un serio ciclo di negoziati”, afferma la dichiarazione, “stiamo trattando la situazione con grande responsabilità e stiamo tenendo consultazioni nazionali e discutendo le proposte che ci sono state inoltrate con l’obiettivo di raggiungere un accordo che garantisca la fine dell’aggressione, il ritiro delle forze e la fornitura di aiuti umanitari di emergenza alla nostra popolazione nella Striscia di Gaza”. Hamas ha aggiunto di essere disposta a liberare i restanti 50 ostaggi, meno della metà dei quali sarebbero ancora in vita, in cambio del ritiro completo di Israele da Gaza e della fine della guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata