Roma, 2 lug. (LaPresse) – Nelle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato è stato adottato a maggioranza il testo base sul fine vita. Alla conclusione della seduta, il relatore del ddl Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia, ha comunicato che il termine degli emendamenti è fissato per martedì 8 luglio alle ore 11. “Siamo pronti a portare a termine il nostro lavoro per la scadenza del 17 luglio”, ha spiegato Zullo, facendo riferimento alla data prevista per l’approdo del ddl in Aula al Senato. Durante la seduta delle commissioni riunite, i senatori delle opposizioni hanno votato contro l’adozione del testo.

