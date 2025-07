Milano, 2 lug. (LaPresse) – Due persone sono morte in Francia per malori legati al caldo. Lo ha annunciato la ministra della Transizione ecologica francese, Agnès Pannier-Runacher. Due persone sono morte “a seguito di malesseri legati al caldo” e “oltre 300 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco”, ha riferito la ministra in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata