Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron “ha chiesto l’istituzione, il più presto possibile, di un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto”. È quanto fa sapere l’Eliseo, in un nota in ci si riferisce della telefonata tra Macron e il presidente della Russia Vladimir Putin. Macron, inoltre, “ha sottolineato il fermo sostegno della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha aggiunto l’Eliseo.

