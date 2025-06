Milano, 30 giu. (LaPresse) – Sono almeno 48 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani da stamattina nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al-Jazeera, citando fonti ospedaliere. L’emittente precisa che 13 persone sono morte uccise in un raid aereo israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia, mentre erano in attesa di cibo, e che in questo attacco sono inoltre rimaste ferite altre 50 persone.

