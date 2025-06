Milano, 25 giu. (LaPresse) – La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l’autorizzazione necessaria per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. È quanto fa sapere una nota di Mps, in cui si precisa che la Bce ha rilasciato contestualmente anche l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata