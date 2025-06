Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione, e in pieno coordinamento con il presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del presidente per un cessate il fuoco bilaterale”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo la dichiarazione, “le forze armate hanno ottenuto il pieno controllo aereo sui cieli di Teheran, hanno inflitto gravi danni alla leadership militare e distrutto decine di obiettivi centrali del governo iraniano”. Israele “ringrazia il presidente Trump e gli Stati Uniti per il loro sostegno alla difesa e per la loro partecipazione all’eliminazione della minaccia nucleare iraniana”, si legge ancora.

