Torino, 20 giu. (LaPresse) – Il Flamengo cala il tris al Chelsea. La formazione brasiliana ha superato 3-1 i londinesi nell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D del Mondiale per club e resta a punteggio pieno. Chelsea avanti con Pedro Neto (14′), rimonta del Flamengo con le reti di Bruno Henrique (62′) e Danilo (65′). Wallace Yan fissa il risultato sul definitivo 3-1 (83′). I Blues, che restano fermi a 3 punti, hanno chiuso la partita in dieci per l’espulsione di Jackson.

