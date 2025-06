Milano, 20 giu. (LaPresse) – Sono saliti a 82 i palestinesi uccisi nei raid lanciati dall’esercito israeliano (Idf) a partire da questa mattina. In 37 sono stati uccisi nella zona centrale di Gaza, di cui 23 erano in attesa degli aiuti. Almeno in 23 sono stati uccisi a Gaza City, mentre 22 sono stati uccisi nel sud della Striscia, di cui 11 aspettavano di ricevere gli aiuti. Lo riporta Al Jazeera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata