Milano, 18 giu. (LaPresse) – “La nazione iraniana resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta, e questa nazione non si arrenderà a nessuno”. Lo ha affermato la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio televisivo alla nazione. Lo riporta l’agenzia Irna.

