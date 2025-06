Milano, 17 giu. (LaPresse/AP) – Il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo di ritorno a Washington dal G7 in Canada, ha detto di non essere pronto a rinunciare ai colloqui diplomatici e che potrebbe inviare il vice presidente JD Vance e l’inviato speciale Steve Witkoff a incontrare gli iraniani. “Potrei farlo”, ha detto. “Dipende da cosa succederà quando tornerò”, ha aggiunto. Trump ha ribadito che “l’Iran non può avere un’arma nucleare, è molto semplice”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata