Roma, 14 giu. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato che i capi dell’intelligence militare iraniana e del reparto missilistico balistico delle Guardie rivoluzionarie sono stati uccisi nei recenti attacchi. In totale, circa 20 alti comandanti militari iraniani sono stati uccisi da quando Israele ha lanciato la sua operazione contro l’Iran venerdì, afferma l’Idf. Gholam-Reza Marhabi, capo del dipartimento di intelligence delle forze armate iraniane, è stato ucciso durante i primi attacchi israeliani nella mattinata di venerdì. Le Idf affermano che “era responsabile delle valutazioni situazionali dell’intelligence per le forze armate iraniane ed era considerato il funzionario di intelligence più anziano dell’Iran”. “Marhabi ha svolto un ruolo chiave nelle valutazioni dell’intelligence, nella pianificazione operativa e nei preparativi di combattimento contro Israele nell’ultimo anno e in precedenza”, afferma l’esercito, aggiungendo che era una “figura di alto livello molto rispettata all’interno dell’organizzazione di sicurezza del regime e uno stretto collaboratore” di Mohammad Bagheri, il capo di stato maggiore delle forze armate, anch’egli ucciso venerdì. Le Idf affermano che Bagheri “ha supervisionato la maggior parte delle capacità dell’Iran in materia di missili terra-terra e da crociera a lungo raggio”. Secondo l’esercito israeliano, Bagheri è stato ucciso insieme al comandante dell’aeronautica delle Guardia rivoluzionarie e ad altri alti comandanti dell’unità mentre si riunivano in un centro di comando sotterraneo per prepararsi ad attaccare Israele.

