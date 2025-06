Roma, 13 giu. (LaPresse) – E’ la settimana tra il 24 e il 28 febbraio 2026 quella individuata dalla Rai per lo svolgimento del prossimo Festival di Sanremo. Lo apprende LaPresse. La prima serata dovrebbe quindi svolgersi martedì 24 febbraio e l’ultima sabato 28. Questo consentirà di evitare accavallamenti con le Olimpiadi di Milano-Cortina, che termineranno il 22 febbraio, altro evento su cui la Rai punta molto. Il 6 marzo è poi previsto l’inizio delle Paralimpiadi invernali. Il Festival, quindi, sarebbe inserito nel mezzo dei due eventi sportivi. La settimana scelta per la kermesse canora verrà portata ai palinsesti, che verranno discussi nel Cda del 26 giugno prossimo, in programma a Napoli, dove il giorno dopo verrà presentata la programmazione autunnale del servizio pubblico. Questo fermo restando che il Festival è oggetti di bando, per il quale soltanto la Rai ha presentato, al momento, un’offerta.

