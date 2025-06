Milano, 13 giu. (LaPresse) – “Seguiamo con la massima attenzione gli sviluppi dell’attacco notturno israeliano alla minaccia nucleare iraniana e l’impatto della ritorsione iraniana su Israele e la sua popolazione. Anche nelle nostre Comunità massima allerta di raccordo con le forze dell’ordine a cui ribadiamo il nostro profondo apprezzamento. Le Comunità ebraiche italiane sono – come ogni giorno – al fianco di Israele, per ribadire l’assoluto diritto dello Stato ebraico a difendere la sua esistenza e ricordando che la pericolosità dell’Iran va ben oltre i confini di Israele ed è fonte di grave destabilizzazione della democrazia anche in Europa. L’Iran e i suoi alleati coordinano e finanziano cellule e diramazioni del terrorismo e della radicalizzazione islamica anche nei nostri Paesi”. Così l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane in una nota.

