Roma, 13 giu. (LaPresse) – Il presidente Usa Donald Trump, parlando al telefono con ABC News ha affermato che l’attacco di Israele all’Iran è stato “eccellente”. “Abbiamo dato loro una possibilità e non l’hanno colta. Sono stati colpiti duramente, molto duramente. Sono stati colpiti nel modo più duro possibile. E c’è dell’altro in arrivo. Molto altro ancora”, ha affermato secondo quanto riporta l’emittente sul suo sito. Alla domanda se gli Stati Uniti abbiano partecipato in qualche modo all’attacco, Trump ha risposto: “Non voglio commentare”.

