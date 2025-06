“La Cina è profondamente preoccupata per l’attacco israeliano all’Iran e per le gravi conseguenze che ciò potrebbe comportare”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in conferenza stampa, secondo quanto riporta Cctv. “La Cina si oppone alla violazione della sovranità, della sicurezza e dell’integrità territoriale dell’Iran, e si oppone” alla “espansione dei conflitti. L’improvviso peggioramento della situazione regionale non è nell’interesse di nessuna delle parti”, ha affermato il portavoce sottolineando che “la Cina invita tutte le parti interessate a fare di più per promuovere la pace e la stabilità regionale ed evitare un’ulteriore escalation”. La Cina, ha aggiunto, “è disposta a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la distensione della situazione”.

