Milano, 13 giu. (LaPresse) – La data iniziale che era stata fissata per l’attacco all’Iran era la fine di aprile del 2025, ma “per vari motivi non è stato possibile rispettare esattamente tale data, che era stata stabilita su raccomandazione dell’Idf, previa consultazione con il capo di Stato maggiore e il ministro della Difesa”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio in cui ha parlato dell’attacco sferrato contro l’Iran. Netanyahu non ha precisato quali siano le ragioni del rinvio. Il Times of Israel scrive che un motivo potrebbe essere stato l’annuncio fatto ad aprile dal presidente Usa Donald Trump di voler avviare colloqui diretti con l’Iran sul suo programma nucleare.

