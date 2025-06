Roma, 13 giu. (LaPresse) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione con il primo ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu. Nel corso del colloquio – secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi – la presidente del Consiglio ha condiviso la necessità di assicurare che l’Iran non possa in alcun caso dotarsi dell’arma nucleare, auspicando al contempo che gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per giungere ad un accordo possano ancora avere successo. La presidente Meloni ha infine ancora una volta ribadito l’urgenza di garantire l’accesso dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza.

