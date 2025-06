Torino, 13 giu. (LaPresse) – Nell’attacco missilistico sferrato dall’Iran contro Israele sono rimaste ferite 35 persone. Lo riporta Ynet. Una è in condizioni critiche, quattro in condizioni moderate, nove in condizioni da lievi a moderate e 21 in condizioni lievi.

