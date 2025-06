Torino, 13 giu. (LaPresse) – Secondo le nuove stime delle Forze di Difesa Israeliane, l’Iran ha lanciato fino a ora circa 150 missili balistici contro Israele in due ondate. Sono stati segnalati nove siti di impatto, con circa 15 persone ferite, per lo più in condizioni stabili, secondo quanto riferito dai soccorritori. Lo riporta Times of Israel.

