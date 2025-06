Gerusalemme, 13 giu. (LaPresse/AP) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato che un attacco israeliano ha colpito l’impianto iraniano di arricchimento dell’uranio a Natanz. “L’Aiea sta monitorando attentamente la situazione profondamente preoccupante in Iran. L’Agenzia è in contatto con le autorità iraniane in merito ai livelli di radiazioni. Siamo anche in contatto con i nostri ispettori nel Paese”, ha dichiarato su X il direttore dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi. Nelle scorse ore, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele ha preso di mira sia siti nucleari che militari.

