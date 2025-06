Chieti, 13 giu. (LaPresse) – La Corte d’Assise di Lanciano (Chieti) ha condannato all’ergastolo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni, accusato di aver strangolato la moglie, bidella in una scuola del posto. I fatti risalgono a 3 anni fa. Aldo Di Nunzio, ex vigile del fuoco, avrebbe ucciso la moglie Annamaria D’Eliseo, 60 anni, di Lanciano, trovata con un cappio al collo il 15 luglio 2022 nel garage della villetta di famiglia, in località Iconicella di Lanciano. Oggi, nella requisitoria, la pm Mirvana di Serio ha chiesto alla Corte d’assise, presieduta da Giovanni Nappi, l’ergastolo senza attenuanti per l’imputato, sottolineando che le “prove raccolte sono univoche e non consentono una ricostruzione alternativa”. La pm ha elencato i dati della presunta colpevolezza del marito della vittima, che avrebbe strangolato la moglie, morta per soffocamento non compatibile con un’impiccagione, un suicidio come si pensava inizialmente, rilevando l’assenza di ganci nel soffitto del garage per un’impiccagione e che nel momento del fatto non c’erano altre persone in casa. La pm ha evidenziato inoltre il carattere violento dell’uomo in merito a precedenti episodi familiari. Di Nunzio, presente all’udienza, è detenuto al Castrogno di Teramo dal 2024. In aula anche i figli della coppia.

