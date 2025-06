Milano, 12 giu. (LaPresse) – Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in occasione del Russia Day, festività che ricorda la dichiarazione di sovranità del Paese nel 1990, ha diffuso un messaggio in cui esprime “il desiderio degli Stati Uniti di instaurare un dialogo costruttivo con la Federazione Russa al fine di garantire una pace duratura tra Russia e Ucraina”. “A nome del popolo americano, desidero congratularmi con il popolo russo per la Festa della Russia. Gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere il popolo russo nel suo continuo impegno per costruire un futuro più luminoso. Cogliamo inoltre l’occasione per ribadire il desiderio degli Stati Uniti di instaurare un dialogo costruttivo con la Federazione Russa al fine di garantire una pace duratura tra Russia e Ucraina. È nostra speranza che la pace favorisca relazioni più reciprocamente vantaggiose tra i nostri Paesi”, recita la dichiarazione diffusa dal dipartimento di Stato Usa.

