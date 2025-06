Dubai (Emirati Arabi Uniti), 12 giu. (LaPresse/AP) – “Sono lieto di confermare che il sesto round dei colloqui tra Iran e Stati Uniti si terrà a Muscat domenica 15” giugno. Lo scrive su X il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr al-Busaidi, confermando quanto annunciato martedì dal portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Esmail Baghaei. La conferma giunge mentre gli Stati Uniti stanno riducendo la presenza di personale non ritenuto essenziale in Medioriente e dei loro familiari a causa del potenziale rischio di disordini nella regione. L’Iran aveva annunciato da giorni che ci sarebbero stati dei colloqui, ma finora l’Oman, Paese mediatore, non li aveva confermati.

