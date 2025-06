Milano, 12 giu. (LaPresse/AP) – Oltre a ordinare la partenza di tutto il personale non essenziale dell’ambasciata Usa a Baghdad, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha anche autorizzato la partenza del personale non essenziale e dei loro familiari da Bahrein e Kuwait. Questa mossa dà loro la possibilità di scegliere se lasciare i due Paesi e, in caso affermativo, di farlo a spese del governo e con l’assistenza del governo. L’ambasciata Usa a Baghdad era già a organico ridotto e l’ordine non interesserà un numero elevato di dipendenti. Inoltre anche il Pentagono ha autorizzato la partenza dei familiari dei militari da diverse località in Medioriente: il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, “ha autorizzato la partenza volontaria dei familiari dei militari dalle località” della regione, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che lo stesso Centcom “sta monitorando l’evoluzione della tensione in Medioriente”.

